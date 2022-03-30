الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

القائمة الكاملة لقنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

مسلسلات رمضان 2022
مسلسلات رمضان 2022

يبحث متابعي ومحبي الدراما الرمضانية عن قائمة قنوات عرض مسلسلات رمضان 2022، ونقدم فيما يلي قنوات عرض مسلسلات رمضان 2022 لجمهور وقراء الدستور. 

وتشهد قائمة قنوات عرض مسلسلات رمضان 2022 عدد كبير من القنوات الفضائية خاصة تلك القنوات التي تملكها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

و تتميز مسلسلات رمضان 2022 بالتنوع الشديد إذ حرص صناع الدراما هذا العام على تقديم وجبة دسمة للمشاهد العربي. 

قنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

تضم القائمة قنوات عرض مسلسلات رمضان كلا من :

مسلسلات قناة ON 

وتعرض قناة ON وقناة ON drama خلال شهر مضان عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة منها: 

مسلسل الاختيار لكريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز 

مسلسل الكبير اوى الجزء السادس للنجم أحمد مكى 

مسلسل احلام سعيدة للنجمة يسرا  

مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان 

مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج

 

مسلسلات قناة الحياة 

تعرض قناة الحياة والحياة مسلسلات خلال شهر رمضان توليفة من المسلسلات المتنوعة والتي تنافس بها خلال شهر رمضان المقبل ومنها :

مسلسل جزيرة غمام للنجم طارق لطفي ومي عز الدين 

 

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مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة

مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان 

مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج 

مسلسل في بيتنا روبوت لـ عمرو وهبة وشيماء سيف

 

مسلسلات قناة dmc 

تعرض شبكة قنوات dmc و dmc drama خلال شهر رمضان وجبة درامية متنوعة بين الأعمال الكوميدية والوطنية  والاجتماعية المختلفة التي تجذب الجمهور ويأتي على رأس هذه المسلسلات:

مسلسل المشوار للنجم محمد رمضان ودينا الشربيني. 

مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة وأمينة خليل 

مسلسل راجعين يا هوا للنجم خالد النبوي ونور اللبنانية 

مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة وعائشة بن أحمد 

مسلسل مكتوب عليا للنجم أكرم حسني. 

 

مسلسلات قناة cbc 

تقدم قناة cbc و cbc دراما في السباق الرمضاني المقبل 2022 مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية وتعرض قناة cbc خلال شهر رمضان عدد من المسلسلات منها : 

مسلسل فاتن امل حربي للنجمة نيللي كريم 

مسلسل Suits بالعربي للنجم آسر ياسين وأحمد داوود

مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج 

مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة 

مسلسل راجعين يا هوا للنجم خالد النبوي

مسلسلات رمضان 2022 مسلسلات قناة ON مسلسلات قناة الحياة مسلسلات قناة dmc مسلسلات قناة CBC

رئيس التحرير

وائل لطفي

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