الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. هنا الزاهد تنهي تسجيل 10 حلقات من «العصمة في إيدي»

هنا الزاهد و أحمد
هنا الزاهد و أحمد حلمي

تواصل الفنانة هنا الزاهد  تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الجديد “العصمة في إيدي”، والمقرر إذاعته يوميًا في شهر رمضان المقبل 2022. 

وعلمت “الدستور” أن هنا الزاهد انتهت من تسجيل ما يزيد عن 10 حلقات كاملة من المسلسل. 

ومسلسل العصمة في إيدي تدور أحداثه حول قضايا الزواج والمتزوجين بشكل لايت كوميدي اجتماعي، ويجسد حلمي خلال العمل شخصية رجل متزوج من هنا الزاهد وتدور بينهما مفارقات عديدة في حياتهما اليومية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة شركة كينج توت قد طرحت البوسترات الدعائية للمسلسل خلال الأيام الماضية وتصدر ابطاله لهذه البوسترات بشكل منفرد. 

وانتهى النجم أحمد حلمي مؤخرًا من تسجيل تتري البداية والنهاية للمسلسل المقرر إذاعته يوميًا في شهر رمضان المقبل عقب أذان المغرب. 

مسلسل العصمة في إيدي من بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وإدوارد و مي كساب، وهو من تأليف وإخراج مجدي الدكش، ومن المقرر عرضه عبر إذاعات راديو النيل المختلفة خلال شهر رمضان، وهو من إنتاج شركة كينج توت بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل “أنا وهي”  والذي حققت من خلاله هنا الزاهد وأحمد حاتم، نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد عرض مسلسل أنا وهي، الذي شاركهما بطولته كل من أشرف عبدالباقي، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، ميرهان حسين، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف، وحاز المسلسل على تفاعل كبير من قبل الجمهور، ورواد السوشيال ميديا والذين طالبوا بتقديم جزء ثاني من العمل.

على جانب آخر تواصل هنا الزاهد تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد “بحبك” والذي تقوم ببطولته أمام النجم تامر حسني 

وفيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في البطولة حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي اجتماعي لا يخلو من الكوميديا.

هنا الزاهد احمد حلمى هنا الزاهد وأحمد حلمي العصمة في إيدي المسلسل الإذاعي العصمة في ايدي

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