الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيع مذكرتى تفاهم بين الكويت وفرنسا حول توطيد العلاقات بين البلدين

الدكتور الشيخ أحمد
الدكتور الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح

عقد وزير خارجية الكويت الدكتور الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها والتنسيق المشترك بينهما بالإضافة إلى التوقيع على مذكرتي تفاهم حول توطيد العلاقات بين البلدين.


وتضمنت جلسة المباحثات الثنائية تناول حزمة من الموضوعات منها الاتفاق مع الجانب الفرنسي على الاستمرار في العمل لزيادة استقرار المنطقة وتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على أوروبا والشرق الأوسط والعالم.


كما تطرقت المباحثات للدور الفرنسي في حل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة على حدود 4 يونيو 1967 وحل الدولتين لإحلال السلام بالمنطقة، بالإضافة إلى الدور الفرنسي في ليبيا ومحاربة الإرهاب في العراق وسوريا والصحراء والساحل والتوصل إلى اتفاق حول الأزمة اللبنانية والحرب الأوكرانية الروسية.


يشار إلى أن وزير خارجية فرنسا وصل إلى الكويت في زيارة رسمية للكويت أمس الإثنين تستغرق يومين التقى خلالها بولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح.

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