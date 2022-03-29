الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: 39 دولة مفتوحة أمام المواطنين للسفر دون حجر صحي

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن 39 دولة مفتوحة أمام المواطنين للسفر دون حجر صحي من بينها 19 دولة في أوروبا بما فيها بريطانيا وفرنسا وسويسرا و35 دولة مفتوحة للأطفال دون حجر صحي.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن 35 دولة بما فيها سنغافورة واستراليا وغيرها، تمنح الأطفال تحت سن 12 عاما الإعفاء من تقديم نتيجة اختبار PCR أو شهادة التطعيم إذا استوفى الآباء المرافقون شروط الدخول، ولكن كوريا الجنوبية تمنح الأطفال تحت سن 6 أعوام الإعفاء من الحجر الصحي.
وأشارت إلى أن بعض الدول لا تزال تطلب نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو شهادة التطعيم.
وسجلت كوريا الجنوبية 347 ألفا و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 12 مليونا و350 ألفا و428 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 237 وفاة إضافية ، وفقا للوكالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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