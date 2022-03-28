الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا: ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص

أسلحة وذخائر من مخلفات
أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص

ضبطت الجهات المختصة في مدينة حمص السورية، اليوم الإثنين، كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بالريف الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في الجهات المختصة في حمص قوله "إنه تم ضبط أسلحة وذخائر مخبأة تحت الأرض في أحد المنازل بريف حمص الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وشملت بنادق آلية ورشاشات بينها (بي كي سي) و(دوشكا) وذخائر متنوعة".

وعملت التنظيمات الإرهابية، خلال وجودها بريف حمص الشمالي، على تحويل عدد من المنازل والمدارس والمرافق الخدمية إلى مقرات ومستودعات للأسلحة والذخيرة واتخاذها منطلقًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

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