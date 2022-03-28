الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال تكريم الأمهات المثاليات

كرَّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ١١ أمًا مثالية من الأمهات الفائزات على مستوى المحافظة ومنح المحافظ الأمهات المثاليات، شهادة تقدير ومبالغ مالية، مؤكدًا خلال كلمته أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية موجهًا التحية لكل أم ساعية لـ"حياة كريمة" بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة.

IMG-20220328-WA0012

وأضاف محافظ الجيزة أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات.

IMG-20220328-WA0010

وضمت الأسماء المكرمة من محافظ الجيزة كلا من: هدى محمد علي، من شمال الجيزة، الأم المثالية الأولي، وسيدة عبدالرحيم أحمد، من بولاق الدكرور، الأم المثالية الأولي (أم لإبن ذو احتياجات خاصة)، وفريال أحمد أسعد، من شمال الجيزة، الأم المثالية الأولي (أم بديلة).

IMG-20220328-WA0011

وحصلت على المركز الثاني، ناهد محمد محمود، من شمال الجيزة، والمركز الثالث نجوي محمد أبو الوفا من ٦ أكتوبر، والمركز الرابع هدى محمد يس، من أطفيح، والمركز الخامس سناء حسن محمود، من الهرم، والمركز السادس هناء أحمد حافظ، من الهرم، والمركز السابع هالة فوزي محمد، من ٦ أكتوبر، والمركز الثامن شريفة السيد السيد، من بولاق الدكرور، والمركز التاسع ماجدة عبدالبديع، من الدقي. 

IMG-20220328-WA0009

كما كرَّم المحافظ، عددًا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة وهم: جمعية "الأورمان" وجمعية الفتوح الإسلامية، وجمعية "ارسم فرحة" ومؤسسة "جنة الأشجار" للتنمية. 

IMG-20220328-WA0008

وشهد فعاليات التكريم كل من: إبراهيم الشهابي، هند عبدالحليم، نواب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، ومحمد كمال، مدير مديرية التضامن الإجتماعي.

الأم المثالية تكريم محافظة الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا

من هو كريس روك الذي صفعه «ويل سميث» في حفل الأوسكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير