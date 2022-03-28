محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة

كرَّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ١١ أمًا مثالية من الأمهات الفائزات على مستوى المحافظة ومنح المحافظ الأمهات المثاليات، شهادة تقدير ومبالغ مالية، مؤكدًا خلال كلمته أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية موجهًا التحية لكل أم ساعية لـ"حياة كريمة" بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة.

وأضاف محافظ الجيزة أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات.

وضمت الأسماء المكرمة من محافظ الجيزة كلا من: هدى محمد علي، من شمال الجيزة، الأم المثالية الأولي، وسيدة عبدالرحيم أحمد، من بولاق الدكرور، الأم المثالية الأولي (أم لإبن ذو احتياجات خاصة)، وفريال أحمد أسعد، من شمال الجيزة، الأم المثالية الأولي (أم بديلة).

وحصلت على المركز الثاني، ناهد محمد محمود، من شمال الجيزة، والمركز الثالث نجوي محمد أبو الوفا من ٦ أكتوبر، والمركز الرابع هدى محمد يس، من أطفيح، والمركز الخامس سناء حسن محمود، من الهرم، والمركز السادس هناء أحمد حافظ، من الهرم، والمركز السابع هالة فوزي محمد، من ٦ أكتوبر، والمركز الثامن شريفة السيد السيد، من بولاق الدكرور، والمركز التاسع ماجدة عبدالبديع، من الدقي.

كما كرَّم المحافظ، عددًا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة وهم: جمعية "الأورمان" وجمعية الفتوح الإسلامية، وجمعية "ارسم فرحة" ومؤسسة "جنة الأشجار" للتنمية.

وشهد فعاليات التكريم كل من: إبراهيم الشهابي، هند عبدالحليم، نواب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، ومحمد كمال، مدير مديرية التضامن الإجتماعي.