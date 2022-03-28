آثار صفع الممثل ويل سميث للمثل الكوميدي كريس روك على خشبة المسرح بسبب مزاحه على زوجته حيث ظهرت بينكيت سميث بشعر أصلع بسبب معاناتها من مرض تساقط الشعر او ما يعرف باسم الثعلبة، وجاء ذلك خلال حفل الأوسكار والذي أقيم في صباح اليوم الاثنين 28 مارس.

تفاصيل مرض زوجة ويل سميث

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع" timesofindia" ما هو المرض الذي تعاني منه جادا بينكيت سميث زوجة ويل سميث؟

تأتي هذه الحالة الصادمة بعد أن فتحت الممثلة والمغنية ومقدمة البرامج الحوارية جادا بينكيت سميث حديثًا عن معاناتها مع تساقط الشعر، بسبب حالة تسمى داء الثعلبة ، وهو اضطراب مناعي ذاتي.

ونشرت زوجة ويل سميث مقطع فيديو عن تساقط شعرها في ديسمبر من العام الماضي ، وكتبت بموجبه ، "ستضطر ماما إلى نقله إلى فروة الرأس حتى لا يعتقد أحد أنها خضعت لعملية جراحية في المخ أو شيء من هذا القبيل أنا وهذه الثعلبة سنكون أصدقاء .

ما هو داء الثعلبة الذي أصاب زوجة ويل سميث

الثعلبة ، أو الثعلبة البقعية ، هي اضطراب مناعي ذاتي يتسبب في تساقط شعرك في شكل كتل، و يمكن أن يختلف مقدار تساقط الشعر من شخص لآخر ، وبينما لا يكون تساقط الشعر في بعض الحالات أكثر من بضع بقع ، فقد يكون شديدًا بالنسبة للآخرين. إذا تُرك دون علاج ، فقد يؤدي إلى تساقط الشعر بالكامل - داء الثعلبة الكلي - أو تساقط الشعر في الجسم بالكامل - داء الثعلبة الشاملة.

يمكن أن تصيب هذه الحالة أي شخص بغض النظر عن العمر والجنس والجنس، ومع ذلك فإن معظم أسباب تساقط الشعر تحدث عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

أسباب تساقط الشعر

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حالة تساقط الشعر هذه فيما يلي بعض أسباب داء الثعلبة.

- تساقط الشعر الوراثي

. - حالة من أمراض المناعة الذاتية

- العمر

- عدم التوازن الهرموني

- الأدوية وبعض العلاجات بما في ذلك علاجات السرطان

- علاج إشعاعي

- إجهاد

- سوء العناية بالشعر

هل داء الثعلبة قابل للعلاج؟

على الرغم من عدم وجود علاج الثعلبة البقعية ، إلا أن هناك بعض الحلول لتعزيز نمو الشعر قد يصف الأطباء الكورتيكوستيرويدات، وهو دواء مضاد للالتهابات يستخدم في علاج أمراض المناعة الذاتية، هناك علاج مناعي يسمى أيضًا العلاج المناعي الموضعي، والذي يستهدف أجزاء معينة من الجسم لإنتاج استجابات حساسية قد تؤدي إلى نمو الشعر هناك بعض الأدوية الأخرى مثل المينوكسيديل ، أنثرالين ، التي يمكن تناولها تحت إشراف طبي. تساعد هذه الأدوية في نمو الشعر.