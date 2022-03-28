سخر من صلعتها.. القصة الكاملة لمشاجرة «الأوسكار» بين ويل سميث وكريس روك

فاز الممثل الأمريكي ويل سميث بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في فيلم "King Richard"، حيث قدّم فيه دور ريتشارد والد فينوس وسيرينا ويليامز نجمتى رياضة التنس، وجاء الفوز بعد لحظة صادمة ضرب فيها ويل سميث «كريس روك» بعد أن سخر الممثل الكوميدي من جادا سميث، لتتصدر بعد ذلك مشاجرة ويل سميث مع مقدم الحفل تريند محركات البحث.

وقال سميث في خطاب فوزه: "أود أن أقول شكراً لفينوس وسيرينا، وأشكر عائلة ويليامز الكاملة على ائتماني لهما بقصتهما، وأريد أن أعتذر للأكاديمية، ولجميع زملائي المرشحين".

وقد فاجأ مقدم الحفل الكوميدي كريس روك، بإطلاق دعابة حول زوجة سميث بسبب حلق شعرها، الأمر الذي انعكس على تعبيرات وجهها بالحزن والإحراج، ما أثار غضب زوجها ويل سميث.

ووجّه كريس روك كلمات على سبيل المداعبة لزوجة ويل سميث قائلا: "جايدا أنا أحبك، أعتقد أن G.I. Jane 2 تتوق لرؤية ذلك"، في إشارة إلى الفيلم الذي تظهر فيه البطلة ديمي مور حليقة الرأس.

وظهرت جايدا، زوجة ويل سميث، حليقة الرأس بسبب تشخيصها بمرض يسبب تساقط الشعر، حيث بدا الانزعاج على وجهها، وحاول روك استدراك الموقف بعد أن لاحظ أن الدعابة لم تلق قبولا، وقال: "لقد كانت مزحة جيدة"، حسب قوله.

لم يتمالك ويل سميث نفسه، بل ترك مقعده وتوجه نحو روك ووجّه صفعة قوية على الهواء مباشرة ما أثار حالة من الصدمة بين الحضور، وبعد أن تلقى الصفعة قال المقدم: "إنها أعظم ليلة في تاريخ التلفاز"، ليجيب سميث قائلا: "لا تتلفظ باسم زوجتي".

وبعد 40 دقيقة من واقعة الضرب، صعد سميث إلى المسرح ليتسلم جائزة أوسكار كأفضل ممثل عن فيلم "King Richard"، وقال سميث: "أعلم أننا من أجل أن نفعل ما نفعله يجب أن نتحمل الإساءة وأن نتحمل أن يتحدث عنا الآخرون، في هذه الصناعة، ستجد أناسا يقللون من احترامك ويجب أن تتلقى ذلك بابتسامة وأن تمثل أن كل شيء على ما يرام".

وأشار سميث إلى أنه تلقى حكمة من المرشح الآخر دينزل واشنطن، الذي قال له: "في اللحظة الأفضل لك كن حذرا، ففي هذه اللحظة يأتي الشيطان إليك"، وختم الممثل الأمريكي بالقول إنه يتمنى أن ترحب به "الأكاديمية" مجددا.