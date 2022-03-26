السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «التضامن» اليوم.. دفع 84 مليون جنيه مصروفات دراسية لـ 1439 طالبا

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

-بالقوافل والمقرات.. الهلال الأحمر يشارك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن مشاركتها  فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 متطوع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الجاري.

https://www.dostor.org/4039606 


-60 ألف طالب وطالبة استفادوا من وحدات «التضامن» في 29 جامعة

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تشمل  الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، والجامعة المصرية - الروسية، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج  إلي تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.

https://www.dostor.org/4039757 

 

-«التضامن»: تحملنا 84 مليون جنيه مصروفات دراسية لـ1439 طالبا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن وحدات التضامن بالجامعات نفذت عددًا من الأنشطة الخاصة بمحور التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، تنوعت ما بين ندوات وورش عمل ودورات تدريبية ومعارض.

https://www.dostor.org/4039747 

 

-«التضامن» توضح حجم المشروعات المتناهية الصغر للمرأة الريفية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حجم الأصول الإنتاجية والقروض الميسرة التي لا ترد أو المتناهية الصغر للأسر المنتجة وللمرأة في المناطق الريفية والحضرية.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المشروعات وصل إلى ما يزيد على 320 ألف مشروع بإجمالي 2.6 مليار جنيه.

https://www.dostor.org/4039786 

التضامن الاجتماعي الجامعات المصرية دورات تدريبية نيفين القباج الجامعات الحكومية

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