السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

60 ألف طالب وطالبة استفادوا من وحدات «التضامن» في 29 جامعة

نيفين القباج
نيفين القباج

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تشمل  الجامعات الحكومية، بالإضافة إلي ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، والجامعة المصرية - الروسية، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج  إلي تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.

وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن 717 نشاطًا من الأنشطة المختلفة لمحاور العمل للوحدات «الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان- بناء المعارف وتعزيز الخبرات»، من خلال 29 وحدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات وحدات التضامن 60714 طالبًا.

تنفيذ 8 معسكرات تحت عنوان قادة التطوع

ونجحت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات فى تنفيذ أنشطة توعوية تنوعت ما بين ندوات وورش عمل ودروات تدريبية، وجولات توعية، جاء أبرزها تنفيذ معسكرات قادة التطوع فى جامعات « المنيا- طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات- الإسكندرية- الزقازيق- عين شمس»، فقد تم تنفيذ 8 معسكرات تحت عنوان «قادة التطوع»، واستهدفت تلك المعسكرات الطلاب المتفوقين دراسيًا على مستوى الجامعات، كما تم تنفيذ حملات مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تضمنت عددًا من الندوات المتضمنة موضوعات مختلفة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وختان الأناث، والعنف الأسري، ورفعت هذه الندوات عددًا من الشعارات منها «متضامنين معاكي- انتي مش لوحدك- متخافيش – معاكي للمستقبل»، ما لقي صدى إيجابي كبير بالجامعات.

وقد بلغت عدد الأنشطة المقدمة فى محور التمكين الاقتصادي والحماية 225 نشاطا استفاد منها 16182 طالبًا وطالبة.

وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة الأزهر وزارة التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي الطلاب المتفوقين مناهضة العنف

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