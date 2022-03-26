«التضامن»: تحملنا 84 مليون جنيه مصروفات دراسية لـ1439 طالبا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن وحدات التضامن بالجامعات نفذت عددًا من الأنشطة الخاصة بمحور التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، تنوعت ما بين ندوات وورش عمل ودورات تدريبية ومعارض.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من منحة الفائقين بلغوا 140 طالبًا للسنوات الدراسية، و430 للدراسات العليا، حيث بلغ عدد الجامعات التي بها منحة الفائقين 17 جامعة، كما تم دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات، كما تم منح أولوية لذوي الإعاقة وطلاب الفرقة الرابعة والخريجين لتسهيل خروجهم لسوق العمل، حيث تم سداد المصروفات الدراسية لعدد 1439 طالبًا وطالبة بإجمالي مصروفات تبلغ حوالي 84 مليون جنيهًا.

وفيما يتعلق بمبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، فقد تم تخصيص 950 لاب توب لذوي الإعاقة البصرية بالجماعات، حيث تم تسليم 850 لاب توب لـ 16 جامعة، كما تم تنفيذ مهرجان الإرادة والتحدي بوحدة جامعة الفيوم للطلاب من ذوي الهمم، وتكريم المتفوقين دراسيا بوحدة جامعة جنوب الوادي، وتكريم المتفوقين دراسيًا ورياضيًا بوحدة جامعة عين شمس.

وفي محور بناء المعارف وتعزيز الخبرات، نفذت وحدات التضامن بالجامعات 114 زيارة تفقدية لمديريات التضامن ومكاتب التأهيل والشئون الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين بالوحدات 12 ألف متطوع ومتطوعة.

أما محور خدمات الربط الشبكي بالوحدات، فقد تم تزويد خدمة الربط الشبكي فى 29 وحدة بالجامعات المصرية، والذي يهدف لربط خدمات الوزارة بوحدات التضامن بالجامعات، وذلك بهدف تلبية خدمة المواطنين فى الاستعلام عن خدمات الوزارة المختلفة من خلال الوحدات مثل الضمان الاجتماعي، تكافل وكرامة، بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفيما يتعلق بمحور الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، فقد تم تنفيذ 264 نشاطًا استفاد منها 30593 طالبًا وطالبة، وفي محور بناء المعارف وتعزيز الخبرات، فقد تم تنفيذ 228 نشاطًا، استفاد منها 11945 طالبًا وطالبة.