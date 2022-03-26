بالقوافل والمقرات.. الهلال الأحمر يشارك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن مشاركتها فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وذلك بمشاركة أكتر من 3000 متطوع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الجاري.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهدف من الحملة هو تطعيم كل الأطفال حديثي الولادة حتى سن 5 سنوات من المصريين وغير المصريين من خلال الوحدات الصحية ومقرات الهلال الأحمر المصري علي مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهلال الأحمر أن الجمعية اتخذت العديد من التدخلات خلال جائحة كورونا ومنها تكوين فرق التبرع بالدم، وإنشاء فرق لم الشمل، بالإضافة إلى وجود فرق للتعقيم مدرب ومجهز على مستوى أنحاء الجمهورية شارك فيها متطوعو وموظفو وأعضاء الجمعية.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري، يعمل على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات القومية والدولية، كما يقدم الهلال خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والخدمات الصحية والطبية، مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولى وتشجيع التبرع بالدم.

وأكد الهلال الأحمر المصري، أنه يعمله من خلال 27 فرعًا على محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، مرسى مطروح، بورسعيد، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، سوهاج، البحيرة، بني سويف، أسوان، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، والبحر الأحمر».

خدمات الهلال الأحمر خلال جائحة كورونا

- توفير بيئة آمنة للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية دون شعور بالخوف أو القلق أو الذُّعر.

-إقامة قوافل طبية من الإسكندرية وحتى أسوان وبامتداد غرب وشرق البلاد.

-إطلاق قوافل تضم أدوية ووسائل الحماية الشخصية المتنوعة ومختلف التدخلات العلاجية الطارئة.