الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة الحوادث المسائية.. مباراة مصر والسنغال تتصدر المشهد و«التموين» تتصدى للسلع المغشوشة

نشرة الحوادث المسائية
نشرة الحوادث المسائية

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث والمحاكمات، التي شغلت الرأي العام. 

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، خلال التقرير التالي:

كانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الإجتماعى لواقعة سرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء سيرها بالطرق العام وضبط مرتكب الواقعة وإعادة الهاتف.

https://www.dostor.org/4038828

 

1381 قضية تموينية متنوعة وحجب سلع غذائية فى 6 محافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1381 قضية تموينية متنوعة من بينها 19 قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 128 طن "دقيق- زيت طعام- سكر مسلى- مكرونة- أرز"- 2700 عبوة زيت طعام".

https://www.dostor.org/4038806

 

ضبط 12 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض مغشوشة بالفيوم

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية- فى ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم، وبحوزته (أكثر من 12 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

https://www.dostor.org/4038818

 

«الغاز» يقتل شابًا فى بسيون أثناء الاستحمام 

لقي شاب يبلغ من العمر 17 عاما، مصرعه، اليوم الجمعة، إثر اختناقه داخل الحمام بسبب استنشاق بخار الماء، قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

https://www.dostor.org/4038836

 

النيابة تكلف المباحث بالتحرى حول جثة عامل فى فندق بالغردقة 

أمرت النيابة العامة بالغردقة، اليوم الجمعة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولًا باستراحة الموظفين بفندق بالغردقة، لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية.

https://www.dostor.org/4038854

 

انتظام الخدمات الأمنية بمحيط استاد القاهرة استعدادًا لمباراة مصر والسنغال

اتخذت فرق الأمن المعنية بتأمين مباراة منتخبي مصر والسنغال وضع الاستعداد، في محيط استاد القاهرة، بالتزامن مع قرب انتهاء المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة، على ملعب استاد القاهرة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

https://www.dostor.org/4038865

 

«الداخلية» تنظم زيارات لذوى الهمم والأيتام «فيديو»

نظمت وزارة الداخلية، زيارات لذوى الهمم والأيتام، إلى عدد من قطاعاتها، واستقبلتهم أكاديمية الشرطة، لتعريفهم بطبيعة عملها وبرامجها التدريبية، وإعداد رجال الشرطة.

https://www.dostor.org/4038959

 

ضبط شقيقين لقتلهما عمهما وإصابة نجله فى مشاجرة بالحوامدية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجر مع عمهما بسبب الميراث، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل العم وإصابة ابنه فى الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة.

https://www.dostor.org/4038987

 

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على هامش الأزمة

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