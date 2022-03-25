ضبط شقيقين لقتلهما عمهما وإصابة نجله في مشاجرة بالحوامدية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجر مع عمهما بسبب الميراث، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل العم وإصابة ابنه فى الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه فى الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن شقيقين تشاجرا مع عمهما بسبب خلافات الميراث، وأطلق أحدهما أعيرة نارية من سلاح خرطوش، مما أسفر عن مقتل عمهما وإصابة ابنه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.