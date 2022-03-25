الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتظام الخدمات الأمنية بمحيط استاد القاهرة استعداد لمباراة مصر والسنغال

الأمن
الأمن

اتخذت فرق الأمن المعنية بتأمين مباراة منتخبي مصر والسنغال وضع الاستعداد، في محيط استاد القاهرة، بالتزامن مع قرب انتهاء المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة، على ملعب استاد القاهرة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

وانتظمت الخدمات الأمنية والمرورية في كافة المحاور والطرق المحيطة باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وحددت أجهزة الأمن مجموعة من المحظورات تتسبب في منع حامليها من حضور مباراة مصر والسنغال، المقرر إقامتها اليوم في استاد القاهرة، في إطار تصفيات كأس العالم «قطر 2022».

وشملت قائمة المحظورات المعلنة:

- مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء «البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر».

- الألعاب النارية والشعلات، والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية، والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط، والحيوانات، وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

كما حظرت أجهزة الأمن دخول لفافات الورق والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

كان قد حصل "الدستور" على أول صور من داخل استاد القاهرة توضح الانتشار الأمني، تمهيدًا لبدء دخول الجماهير في الثانية ظهرًا لحضور مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم بالدوحة، حيث وضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية خططًا وسيناريوهات لتأمين المباراة من خلال 3 دوائر أمنية، الأولى تشمل الملعب وممرات اللاعبين والحكام، والثانية تشمل المدرجات، والثالثة تشمل الأبواب.

وانتهت أجهزة الأمن من استعداداتها لتأمين مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، والتي تقام مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، من خلال خطة أمنية عالية المستوى، والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

 

وتعتمد الخطة التي يشرف على تنفيذها رجال الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، على تعيين عدد من الارتكازات الأمنية أمام الاستاد والشوارع المؤدية إليه، من خلال انتشار مكثف لرجال العمليات الخاصة بمداخل الاستاد، فضلا عن انتشار عدد من رجال البحث الجنائي بمحيط الاستاد لملاحظة الحالة الأمنية، ورصد كل ما من شأنه الإخلال بالجو العام للمباراة والأمن.

كما تعتمد الخطة على تأمين خطوط سير فريق السنغال وطاقم الحكام من الفندق إلى ملعب المباراة من خلال عناصر القوات القتالية، والأقوال الأمنية المتحركة، بالاشتراك مع رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة.

كما قام رجال الإدارة العامة للمرور بوضع الخطة المرورية اللازمة، لتسيير حركة المرور وقت دخول الجماهير وخروجها حال حدوث أي تكدس مروري.

كما تم تخصيص غرفة عمليات لمراقبة محيط الاستاد بالكامل وملاحظة الحالة الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وقت الحالات الطارئة.

 

ستاد القاهرة وزير الداخلية القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال مصر والسنغال

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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