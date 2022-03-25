الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنظم زيارات لذوى الهمم والأيتام «فيديو»

«الداخلية» تنظم زيارات
«الداخلية» تنظم زيارات لذوي الهمم والأيتام

نظمت وزارة الداخلية، زيارات لذوى الهمم والأيتام، إلى عدد من قطاعاتها، واستقبلتهم أكاديمية الشرطة، لتعريفهم بطبيعة عملها وبرامجها التدريبية، وإعداد رجال الشرطة.

وجرى اصطحاب ذوى الهمم والأيتام في جولة ميدانية؛ للتعرف على مرافق الأكاديمية، وشاهدوا جانبًا من تدريبات الطلبة في ميادين التدريب، فضلا عن عروض كتائب الخيالة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وفي زيارة ثانية، استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لذوي الهمم والأيتام، وتم استقبالهم بالهدايا، كما زاروا متحف إدارة مكافحة المخدرات.

ونظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، زيارة ثالثة لذوي الهمم والأيتام، إلى مركز التدريب البحري التابع لشرطة البيئة والمسطحات. 

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تدعيم جسور الثقة والتعاون مع كافة فئات المجتمع المصري وتعريفهم بطبيعة عمل كافة القطاعات الشرطية.

وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة مكافحة اكاديمية مخدرات مصري فى زيارة تعرف علي شرطى

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على هامش الأزمة

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