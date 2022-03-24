تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء لمعرض «أهلا رمضان»

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المعرض الرئيسي لـ«أهلا رمضان» الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية رئاسة الوزراء ورعاية وحضور وزراء التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بمدينة نصر.

وفي السياق، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرةً الى ان الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات بوقف تصدير عدد من السلع الأساسية بهدف الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلي وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم وتزيد خلاله نسبة استهلاك المنتجات الغذائية.

وأوضحت أن إقامة معارض "أهلاً رمضان" بالقاهرة والمحافظات تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع، مشيرة إلى أن المعارض الداخلية تسهم في زيادة المعروض من السلع الاساسية ومن ثم احداث توازن في الأسعار والتصدي لموجات الغلاء.

وأشارت إلى حرص الحكومة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المصري وبأسعار في متناول الجميع في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت أن هناك تنسيقا مستمرا مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، مشيرة إلى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلى والعمل على استقرار الأسعار ومواجهة الارتفاعات غير المبررة بها.

من جانبه، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيجري الأسبوع المقبل مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح في إطار خطة الوزارة لتنويع مصادرها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام مفاوضات مع كلا من الهند وفرنسا والولايات المتحدة.

وأكد المصيلحي أن احتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطي الزيت يكفي 6 أشهر، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 5ر3 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي أول أبريل الذي من المستهدف توريد ما يتراوح من 5ر5 لـ6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022.

وفيما يتعلق بأسعار السلع المعروضة بمعارض «أهلا رمضان»، قال إن الأسعار المعروض هي نفس أسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول لمثل هذه العروض والأسعار إلا من خلال تعاون كافة جهود الدولة سواء الحكومة أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات أو كافة الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف: «تم طرح كيلو الأرز بأسعار تتراوح من 9 من 11 جنيها والسكر بأسعار تتراوح من 9,5 الى 11 جنيها، كما تم التوافق مع كافة المصنعين خاصة كبار الشركات على طرح لتر الزيت الخليط بسعر 24 جنيها بدلا من 25 جنيها للزيت التمويني، وكذلك طرح عبوة الزيت زنة 800 ملي بسعر 18 جنيها بدل من 21 جنيها، كما يتم طرح أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها»، منوها إلى أن الأمر ليس فقط في السلع الأساسية فقط بل قام جهاز الخدمة الوطنية بطرح أسعار اللحوم البلدية بأسعار تتراوح من 120 لـ130 جنيها بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة.

وأكد أن الدولة تسعى الى احتواء جزء كبير من الأزمة العالمية التي تعرضت لها كافة دول العالم، لافتا إلى أنه تم شراء مناقصة الزيت بسعر 1740 دولار للطن فيما بلغت أسعاره قبل أزمة 740 دولارا للطن، وتضاعفت أسعار مع تداعيات كورونا لتبلغ 1400 دولار للطن.

وأكد الوزير التموين والتجارة الداخلية انه تم الاتفاق مع المحافظين على قيام السيارات المتنقلة التي بالتحرك للوصول إلى الأماكن ذات الكثافة العالية بالإضافة الى التواجد في كافة القرى والنجوع.

وأشار إلى أن 1900 فرع من فروع السلاسل التجارية مشارك في عروض أهلا رمضان، بالإضافة لـ1300 منفذ تابعة للمجمعات الاستهلاكية.

وردا على سؤال انتهاء مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي 25 مارس الجاري، قال لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ، ومؤكدا أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته.

وأضاف أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي هامش افتتاح المعرض أن افتتاح سلاسل معارض «أهلا رمضان» يأتي في ضوء الدور المجتمعي للغرف التجارية، حيث تساهم الشركات الخاصة الأعضاء باتحاد الغرف التجارية بتخفيضات تتراوح بين ٢٠ لـ٣٥ % عن أسعار الأسواق، مشيرا إلى أن الغرف التجارية قد قامت بافتتاح سلاسل معارض «أهلا رمضان» في ٢٦ محافظة، حيث تم الافتتاح في محافظات الدقهلية والمنيا ودمياط والغربية وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان والبحيرة والشرقية والسويس وبورسعيد والاسكندرية والقليوبية ومطروح وكفرالشيخ والجيزة والأقصر والإسماعيلية وقنا وأسيوط والفيوم والمنوفية وسوهاج وبني سويف والوادي الجديد والبحر الأحمر وباقي القاهرة من خلال شوادر ومعارض ثابتة، بالإضافة لسيارات معارض متنقلة لتغطية أكبر قطاع جغرافي ممكن ووصول المنتجات الغذائية لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية بنفس نسب التخفيضات المتاحة بالمعارض الثابتة.