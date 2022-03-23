الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 2160 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

مخالفة لقائدي الدراجات
مخالفة لقائدي الدراجات النارية

نجحت الأجهزة المعنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 2160 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في حملات مكبرة على مستوى الجمهورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر. 

ووضعت الإدارة عددا من الأكمنة على الطرق السريعة لضبط المخالفين ووضع أجهزة رادارات لضبط السرعات، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ضبط الدراجات النارية مخالفة وزارة الداخلية ارتداء الخوذة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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