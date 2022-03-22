الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 43 متهمًا في قضيتى هجرة غير شرعية لـ25 مايو المقبل

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات المنصورة، محاكمة 43 متهما في قضيتي هجرة غير شرعية إلى جلسة 25 مايو المقبل للمرافعة.

كما قررت المحكمة حجز القضية الثالثة للحكم إلى جلسة 20 إبريل الجاري، والمتهم فيها 20 متهما بنفس الاتهامات بتشكيل وإدارة تشكيل لهجرة الشباب بطريقة غير شرعية.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهجرة غيرالشرعية، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لكونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين والآخرين المجهولين، كما ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية من قبل المجني عليهم.

وكان ذلك عن طريق جماعة إجرامية منظمة وفى أكثر من دولة لأن خططوا واعدوا له من داخل مصر وأشرف عليها قائدها ونظمها وآخرون مجهولون من خلال دولة ليبيا معرضين حياتهم للمطر ومعاملتهم معاملة غير إنسانية ومهينة؛ لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غيرالمخصصة لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية وهي المبالغ المالية، والتي تم التحقق عليه، من قبل المجني عليهم وذويهم.

توصلت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وطلب الدفاع براءة المتهمين لعدم معقولية الواقعة وبطلان التحريات وعدم جديتها.

محكمة جنايات المنصورة محاكمة ٤٣ متهما هجرة غير شرعية ٢٥ مايو

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