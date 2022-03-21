دونيتسك الشعبية تعترض صاروخين فوق ماكايفا

كشف مقر الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للجمهورية صاروخين من طراز "توتشكا-أو" فوق ماكايفا.

وقال المقر في بيان نشر على “تليجرام”، "شظايا من الصواريخ الأوكرانية تناثرت فوق قرية بروليتارسكي وخلف منطقة زيليني في ماكايفا، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الجميع مقتنعون أن أوروبا في خطر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ومنظومة الأمن مهددة.

وتابع بوريل فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في بروكسل "توصلنا إلى وثيقة تمثل استجابة لحاجتنا للتنسيق المشترك ولتقوية دولنا"، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

وأوضح بوريل أن الانفاق الدفاعي الأوروبي بلغ 200 مليون يورو بعد أن تراجع بشكل واضح سنة 2014.

وقال بوريل، "انفاقنا الدفاعي يمثل 1.5% من موازنة الاتحاد الأوروبي ونحتاج إلى سد الثغرات في أنظمتنا".

وأكد المسؤول الأوروبى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وتابع بوريل: "يجب أن ندعم شركاء الاتحاد الأوروبي ولا نعمل بشكل منعزل".

وأشار بوريل إلى أنه يجب زيادة التنسيق الأوروبي لحماية الأمن وتكثيف المناورات المشتركة.

وقال مسؤول كبير في البنتاجون، اليوم الاثنين، إن روسيا كثفت عملياتها الجوية والبحرية في أوكرانيا لمواجهة مقاومة القوات الأوكرانية التي تواصل إعاقة تقدم الجيش الروسي في البلاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ24 الى الـ48 الماضية شهدنا زيادة في النشاط الجوي من الجانبين".

وأضاف أن "الروس نفذوا أكثر من 300 طلعة جوية في الساعات الـ24 الماضية وكثف الأوكرانيون أيضا وتيرة طلعاتهم الجوية" بدون تحديد عددها وهي أقل بكثير من تلك التي ينفذها سلاح الجو الروسي.

وأوضح أن هذه العمليات لا تسفر عن معارك في الجو. ويعمد سلاح الجو الروسي إلى إطلاق صواريخ جو-أرض على أهداف أوكرانية من المجال الجوي الروسي أو البيلاروسي، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.