«سى إن إن»: سماع دوى عدة انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن دوي عدة انفجارات قد سمعت في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من اليوم.

ونقلت القناة عن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، قوله اليوم إن "الانفجارات ضربت منطقة بوديل بالعاصمة الأوكرانية بما في ذلك مناطق سكنية وتجارية".



وأوضحت "سي إن إن" أن "الانفجارات استهدفت بعض المنازل وأراضي إحدى المراكز التجارية"، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ والمسعفين والشرطة موجودون بالفعل في الموقع.

وكانت أعلنت «إيرينا فيريشيوك» نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، أنه سيتم فتح ممر إنساني بمنطقة «دونيتسك».

وقالت في بيان لها إن الممرات الإنسانية ستعمل أيضا لإخراج المدنيين من ضواحي كييف وخاصة من قريتي بوبريك وتاراسوفكا إلى قرية بروفاري ومن مدينة بوروديانكا إلى مدينة بيلايا تسيركوف.

وأشارت إلى أنه وفي بيرديانسك سيتم التزويد بالوقود للسيارات الخاصة لسكان ماريوبول الذين ينتقلون على طول الطريق إلى زابوروجيه.

وقالت حسب البيان إنه تم تنظيم النقل إلى بيرديانسك وزابوروجيه لسكان ماريوبول الذين سيصلون إلى قرية مانغوش.

وتابعت أنه سيتم فتح ممر إنساني من منطقة دونيتسك خاصة من ماريوبول، إلى زابوروجيه، مضيفة: «ستنتظر حافلات سكان ماريوبول في الساحة أمام المجمع الرياضي المحلي في بيرديانسك من الساعة 9:30 (10:30 بتوقيت موسكو)، ومن المقرر مغادرتها إلى زابوروجيه في الساعة 11:00 (12:00 بتوقيت موسكو)».

كما أوضحت: «سيتم إرسال شحنات إنسانية من مدينة خاركوف إلى مدينة فولتشانسك وقريتي روغان ونوفايا روغان، وأنه تم تنسيق 7 ممرات إنسانية اليوم».

وكانت دعت الرئاسة الأوكرانية الصين، إلى الانضمام الدول الغربية في "إدانة الهمجية الروسية" في أوكرانيا، بعد أن سقط عشرات القتلى نتيجة ضربات روسية جديدة شملت استعمال طراز جديد من صاروخ فرط صوتي.