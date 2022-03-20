الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجلاء 71 طفلًا من دار أيتام فى «سومى» الأوكرانية

جريدة الدستور

قال ديمترو زيفيتسكي، الحاكم الإقليمي لمدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، إنه جرى إجلاء 71 طفلا بأمان من دار أيتام في المدينة، بعد قضائهم أسبوعين في قبو للاحتماء من العملية العسكرية الروسية.
وأشار ديمترو زيفيتسكي- في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد- إنه تم إنقاذ الأطفال، الكثير منهم من ذوي الإعاقة وجميعهم دون سن الرابعة، من دار الرعاية وإخراجهم من مناطق القتال عبر ممر إجلاء.
وأضاف زيفيتسكي أنه تم العثور على أشخاص في دول أخرى لإيوائهم في مكان آمن، فيما سيبقى بعض الأطفال في رعاية بعض المتخصصين في مستشفى في العاصمة الأوكرانية كييف.

مدينة سومي الأوكرانية مدينة سومي كييف روسيا أوكرانيا إجلاء أطفال

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