الهند واليابان تطالبان بإنهاء فورى للعنف فى أوكرانيا

طالب رئيسا الوزراء في كل من الهند واليابان بإنهاء فوري للعنف في أوكرانيا، حيث جاء في بيان مشترك للبلدين بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لنظيره الهندي ناريندرا مودي، في نيودلهي أنه "لا يوجد خيار آخر غير الحوار والدبلوماسية لحل النزاع القائم".

كما وعد رئيسا الحكومتين بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا التي ضربتها الحرب العدوانية الروسية.

كان "كيشيدا" شدد في وقت سابق إلى جانب "مودي" على أنه لا ينبغي السماح بإجراء تغييرات عنيفة على الوضع الراهن في أي منطقة من العالم.

وكان هناك اتفاق على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع على أساس القانون الدولي.

وقال "كيشيدا"، إن "اليابان ستواصل العمل مع الهند لإنهاء الحرب ودعم أوكرانيا والدول المجاورة لها".

وتعد الهند واليابان عضوين إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا بمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تعد تحالفا ضد مزاعم الصين المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتتمتع الهند بعلاقات تقليدية قوية مع موسكو، وهي الدولة الوحيدة من بين الدول الأربع المذكورة التي لم تتعرض بالإدانة للغزو الروسي لأوكرانيا، كما امتنعت عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة.

وأعلن "كيشيدا"، أن اليابان تخطط لاستثمار بمبلغ يعادل 37 مليار يورو في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتواجه الهند انتقادات غربية لعلاقاتها السياسية والأمنية مع موسكو، ويقول البعض إن روابط التجارة بين الهند وروسيا ستساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا.

وحثت الهند على إنهاء العنف في أوكرانيا، لكنها امتنعت عن التصويت ضد روسيا.

وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في اجتماع مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، خلال زيارة اليوم السبت، إنه سيدعو إلى تبني موقف موحد من أزمة أوكرانيا.

وتشتري الهند معظم احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة باتت رابع أكبر مصدر للواردات الهندية.

وقال مسئول حكومي مطلع تحدث إلى "رويترز"، إن الإمدادات الأمريكية ستزيد هذا العام.

ويقدم العراق 28 في المئة من احتياجات الهند النفطية، تليه السعودية بنسبة 18 في المئة، والإمارات بنسبة 11 في المئة.