موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 ومواعيد الصلاة بتوقيت القاهرة

تزايد البحث خلال اليومين الماضيين، عبر محركات البحث الإلكترونية عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022، حيث يبحث مسلمي العالم في هذه الآونة عن موعد أول أيام صيام الشهر المعظم، ولذلك فقدت شهدت مواقع البحث دخول ملايين القراء للبحث عن الموعد.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022

وفي هذا الشأن، يتم رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2022، الرؤية الشرعية، يوم الجمعة أول أبريل 2022، والتي توافق يوم 29 شعبان لعام 1443 هجريًا.

ووفق الحسابات الفلكية يحدث الاقتران ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريًا مساء يوم الجمعة 29 إبريل، وعليه تكون بداية شهر رمضان فلكيًا في اليوم التالي للرؤية الشرعية، وهو يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

إمساكية شهر رمضان 2022 بتوقيت القاهرة

يبدأ شهر رمضان المبارك فلكيًا يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 وينتهي يوم الأحد أول مايو ومدته 30 يومًا.

يوم السبت أول رمضان الموافق 2 إبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33 .

الأحد 2 رمضان الموافق 3 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة.

السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30، المغرب 6:15، العشاء 7:34 .

الاثنين 3 رمضان الموافق 4 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة.

السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، المغرب 6:15، العشاء 7:34.

الثلاثاء 4 رمضان الموافق 5 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة.

السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، المغرب 6:16، العشاء 7:35 .

الأربعاء 5 رمضان الموافق 6 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة.

السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:36 .

الخميس 6 رمضان الموافق 7 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة.

السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:37.



الجمعة 7 رمضان الموافق 8 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة.

السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، المغرب 6:18، العشاء 7:37.

السبت 8 رمضان الموافق 9 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة.

السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30، المغرب 6:18، العشاء 7:38 .

الأحد 9 رمضان الموافق 10 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة.

السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، المغرب 6:19، العشاء 7:39 .

الإثنين 10 رمضان الموافق 11 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة.

السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30، المغرب 6:20، العشاء 7:40.

الثلاثاء 11 رمضان الموافق 12 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة.

السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30، المغرب 6:20، العشاء 7:41.

الأربعاء 12 رمضان الموافق 13 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.

السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، المغرب 6:21، العشاء 7:41.

الخميس 13 رمضان الموافق 14 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة.

السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30، المغرب 6:22، العشاء 7:42.



الجمعة 14 رمضان الموافق 15 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة.

السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30، المغرب 6:22، العشاء 7:43.

السبت 15 رمضان الموافق 16 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.

السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30، المغرب 6:23، العشاء 7:44.

الأحد 16 رمضان الموافق 17 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30، المغرب 6:23، العشاء 7:45.

الإثنين 17 رمضان الموافق 18 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30، المغرب 6:24، العشاء 7:45 .

الثلاثاء 18 رمضان الموافق 19 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة.

السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:46.

الأربعاء 19 رمضان الموافق 20 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.

إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30، المغرب 6:25، العشاء 7:47، السحور 1:31.

الخميس 20 رمضان الموافق 21 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة.

السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30، المغرب 6:26، العشاء 7:48 .

الجمعة 21 رمضان الموافق 22 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة.

السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29، المغرب 6:27، العشاء 7:49.

السبت 22 رمضان الموافق 23 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة.

السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29، المغرب 6:27، العشاء 7:50 .

الأحد 23 رمضان الموافق 24 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين.

السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29، المغرب 6:28، العشاء 7:51 .

الإثنين 24 رمضان الموافق 25 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق.

السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29، المغرب 6:28، العشاء 7:51 .

الثلاثاء 25 رمضان الموافق 26 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق.

السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29، المغرب 6:29، العشاء 7:52 .

الأربعاء 26 رمضان الموافق 27 إبريل 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق.

السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29، المغرب 6:30، العشاء 7:53.

الخميس 27 رمضان الموافق 28 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق.

السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29، المغرب 6:30، العشاء 7:54 .

الجمعة 28 رمضان الموافق 29 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقائق.

السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29، المغرب 6:31، العشاء 7:55 .

السبت 29 رمضان الموافق 30 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقائق.

السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29، المغرب 6:32، العشاء 7:56.

الأحد 30 رمضان الموافق 1 مايو 2022

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة.

السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29، المغرب 6:32، العشاء 7:57.

الإثنين أول شوال الموافق 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

