مع قدوم شهر رمضان.. تعرف على سر تخزين اللحوم لفترة أطول

في شهر رمضان المبارك، يفضل الكثير من الأسر تخصيص هذا الشهر للعبادة، ومن ثم يقومون بتخزين جميع الأشياء التي يمكن أن تبقى بحوزتهم طوال الشهر، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وشرائها ومن بين هذه الأشياء، هي اللحوم، ولكن هل تقوم جميع الأسر بتخزين اللحوم بالطريقة الصحيحة.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها تخزين اللحوم لأطول فترة ممكنة دون أن تتلف وذلك بحسب ما ورد في موقع “realsimple”.



لماذا يجب الحرص على تخزين الطعام بطريقة صحيحة؟

من الممكن أن يؤدي التخزين الخاطئ للطعام إلى عواقب وخيمة، على جميع أفراد الأسرة، قد تصل إلى عدوى بكتيرية، أو تسمم غذائى، وفي أحسن الأحوال يؤدي التخزين الخاطئ إلى فقدان القيمة الغذائية للطعام.

إذا كيف يمكن أن نقوم بتخزين اللحوم دون أن تتلف؟

إذا كانت المدة التي تقوم فيها بتخزين اللحوم قصيرة، بحيث لا تتعدى اليوم أو اليومين فمن الممكن أن نقوم بتخزين هذه اللحوم في الثلاجة، أما إن كانت المدة أطول فيجب أن ننقل هذه اللحوم إلى فريزر الثلاجة لكي تحتفظ بها طازجة لأكبر وقت ممكن.

أما فيما يخص مواصفات اللحوم التي تقوم بتخزينها فيجب أن تكون هذه اللحمة جيدة ومن مصدر موثوق فيه، لأن بشكل عام الأشياء التي يقوم الإنسان بتخزينها لابد أن تكون أفضل شيء، لأنها ستبقى لفترة طويلة، لذلك فإن الاهتمام بنوع اللحوم هو أمر هام للغاية.

كما يمكن أن تقوم بتخزين اللحم في الأكياس المخصصة للحفظ، ولا تقوم بتخزينها في الأطباق البيضاء التي تأتي فيها اللحوم لأنها تضر بالصحة، وإن كان هناك ضرورة من التخزين فيها، فحاول أن تضع أكياس بيضاء أسفل الطبق ثم تضع اللحوم فوقه وليس على الطبق مباشرة.

أما في حالة إذا كانت اللحوم محفوظة في الأوراق التي يتم شرائها من الجزار فهذه يمكن أن تحفظ فيها اللحوم فإذا كنت تريد تخزين لحمك ملفوفًا بإحكام لتقليل التعرض للهواء.

يقول توماسون: "يعتبر ورق الجزار رائعًا للثلاجة، حيث إنه مخصص لتخزين اللحوم لعدة أيام، وإذا كنت تريد التجميد في ورق الجزار، فقم بإسقاط العبوة الورقية المغلفة بإحكام في كيس مخصص للثلاجة لتقليل التعرض للهواء أو الرطوبة ".