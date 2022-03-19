أسعار فوانيس شهر رمضان 2022.. وموعد الشهر الكريم

تحظى أسعار فوانيس شهر رمضان 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ شهر مارس الجاري ولذلك لرغبة الملايين من أولياء الأمور في شراءها لإبنائهم قبل بداية الشهر الكريم.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أشكال تصنيع الفوانيس في الأسواق وموعد بداية الشهر الفضيل وأبرز الأغاني المرتبطة به.

أسعار فوانيس شهر رمضان 2022

تتباين أسعار الفوانيس الرمضانية في الأسواق المحلية وفقا لمادة الصنع والأحجام والأشكال والأصناف حيث تتراوح أسعارها من 40 إلى 650 جنيها تبدأ الأسعار بالمصنوع من الخشب على اشكال متعددة منها سبايدر مان وأبرز شخصيات الرسوم المتحركة المرتبطة بالشهر الكريم مثل بكار وبوجي وطمطم وشخصيات ديزني حيث تتراوح أسعارها من 60 - 150 جنيها.

وتتراوح أسعار الفوانيس الخيامية من 40 جنيها إلى 70 جنيها بينما تصل أسعار الفوانيس النحاسية وهى الأصل في صناعة الفوانيس الرمضانية إلى من 350 - 650 جنيها وكافة الأسعار السابقة تتباين وفقا للإضاءة وأصوات الأغاني الرمضانية والحركة وغيرها مما يميز كل نوع عن النوع الأخر.

موعد بداية شهر رمضان 1443

أيام قليلة وتبدأ أيام شهر رمضان المبارك حيث يبدأ فلكيا في 2 إبريل المقبل وتستطلع اللجنة الشرعية الهلال يوم 31 مارس الجاري من خلال مراكز الاستطلاع المنتشرة في اكثر من 6 محافظات هي أسوان و قنا، ومطروح وسوهاج والوحات والفيوم وجميعها يشرف عليها دار الإفتاء المصرية ويتم الإعلان الرسمي عن غرة الشهر من خلال مؤتمر صحفي يعقد بحضور كبار رجال الدولة.

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ويتم الاستطلاع عقب أذان المغرب بربع ساعة حيث يكون الاستطلاع من خلال العين المجردة وليس عن طريق أحد أجهزة التكبير وذلك وفقا لاللشريعة الإسلامية حيث تختلف من بلد إلى آخرى وفقا لرؤية الهلال.

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أبرز الأغاني الرمضانية 2022

مع السؤال عن أسعار فوانيس شهر رمضان 2022 في الأسواق والاستماع إلى الأغاني المرتبطة بالشهر الكريم يبدأ المصريين بالأجواء الرمضانية حيث ارتبطت بعض الأغاني بهذا الشهر منها وحوي يا وحوي و هاتوا الفوانيس يا ولاد ورمضان جانا والراجل دا هيجنيني و شوشو أنتي يا ست ياللي في البيت.

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