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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

يوم بيوم| أسعار الدواجن اليوم 17/3/2022

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن يوم بيوم.. سجلت بورصة الدواجن اليوم الخميس 17-3-2022، هبوطا في الأسواق المحلية بنحو جنيهين لتتراوح بين 33 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتحاول الحكومة فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن، بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

بورصة الدواجن أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 36 و38 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

• سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 34 جنيهًا للدواجن البيضاء.
• تراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 44 و45 جنيهًا للمستهلك.
• سجل سعر الكتكوت الأبيض 8.25 و8.5 جنيه.
• سجل سعر الكتكوت الساسو عند 3.25 و3.5 جنيه.
• سجل سعر الأمهات البيضاء عند 25 جنيهًا.
• سجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

سجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يومياً، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنوياً، لذا نجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنسبة 97%.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

• سجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 34 جنيهًا.
• سجلت أسعار الساسو 3 جنيهات لتسجل 39 جنيهًا للكيلو.
• سجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيهات.

تستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

أسعار الدواجن يوم بيوم في إطار متابعتها يوميا، قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

بورصة الدواجن أسعار الدواجن اليوم 

أسعار الدواجن يوم بيوم وصلت إلى 34 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض.
• سجلت أسعار الأمهات البيضاء فى بورصة الدواجن العمومية 25 جنيهًا فى المزرعة.
• سجلت أسعار الدواجن الساسو 39 جنيهًا للكيلو.

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