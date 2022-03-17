الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«نشرة الحوادث».. جهود مكثفة لشرطة التموين لمراقبة الأسواق ومحاربة الاحتكار

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم الخميس، وحازت على اهتمام الكثير من القراء.

يقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
 

جهود مكثفة لشرطة التموين لمراقبة الأسواق ومحاربة الاحتكار قبل شهر رمضان
 

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق قبل شهر رمضان.

يأتي ذلك للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

https://www.dostor.org/3745918

 

القبض على مالك مصنع تنر بكرداسة بعد احتراقه
 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على مالك المصنع المحترق بالمنطقة الصناعية في أبورواش بكرداسة، وذلك لقيامة بالعمل دون ترخيص، ولا يتوافر به اشتراطات السلامة والأمان، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق هائل بمصنع للتنر بمنطقة أبورواش الصناعية.

https://www.dostor.org/3745859
 

مقتل سائق «توكتوك» فى بدر.. والأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين

يواصل رجال المباحث بالقاهرة، جهودهم للقبض على متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بجوار شريط المترو بمدينة بدر.

 ودلت التحريات أن المتوفي من محافظة كفرالشيخ، وكان يعمل بالسيراميك ولديه 3 أطفال واشترى فى الفترة الأخيرة "توكتوك" للعمل عليه.

https://www.dostor.org/3745853

 


مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى الشرقية


لقيت سيدة مصرعها في محافظة الشرقية، أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بدائرة مركز  فاقوس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي.

https://www.dostor.org/3745819
 

 

حماية السيسي رمضان أسعار الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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