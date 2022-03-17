الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لشرطة التموين لمراقبة الأسواق ومحاربة الاحتكار قبل شهر رمضان

جهود مكثفة لشرطة
جهود مكثفة لشرطة التموين

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق قبل شهر رمضان.

يأتي ذلك للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

في سياق آخر شارك عدد من أصحاب المحلات الكبرى في نطاق الجمهورية لليوم الثالث على التوالي بـ٩٩٣ فرعًا في مبادرة “كلنا واحد” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وسيارات المبادرة المتنقلة، وعدد من المتاجر، كما شارك عدد من أصحاب المحلات الكبرى في نطاق الجمهورية.

وشهدت المنافذ استقبال المواطنين لليوم الثالث على التوالي ولمدة شهر، لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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