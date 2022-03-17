الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى الشرقية

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها في محافظة الشرقية، أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بدائرة مركز  فاقوس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "سحر ع م" 41 عاما مقيمة فاقوس جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص والتحريات تبين أثناء عبورها شريط السكة الحديد بناحية مزلقان قرية السعادات الصالحية القديمة، صدمها القطار وحول جثتها إلى أشلاء، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته لنيابة فاقوس العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

محافظة الشرقية السكة الحديد مركز فاقوس مستشفى فاقوس

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وائل لطفي

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