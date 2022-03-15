الغرف التجارية: الأسواق تشهد تراجعًا مستمرًا فى أسعار التجزئة

شهدت أسعار البيع للمستهلك «التجزئة»، اليوم، تراجعا جديدا مع استمرار الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الموجة التضخمية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار العديد من السلع الغذائية قد شهدت تراجعا بنسب متفاوتة، حيث تراوح معدل الانخفاض في مجموعة الخضر والفاكهة بين 10 و25%، بينما تراوح تراجع أسعار اللحوم بحوالي 15%، وتراوح التراجع في أسعار الأسماك بين 15 و20%، بينما تراجعت أسعار الدواجن المجمدة بحوالي 20% مع ثبات في أسعار الدواجن الحية عند نفس سعر الأمس، طبقا لتقرير غرف العمليات التي تعمل على مراقبة الحركة اليومية للأسواق.

وجاء تقرير غرفة عمليات مراقبة الأسواق ببيان أسعار البيع للمستهلك كالآتي:



في مجموعة الخضر:

سجل سعر الطماطم 4.5 متراجعا عن 6 بالأمس، وسجل سعر الكوسة 6.5 مقارنة بـ8.75 أمس، والبطاطس 6 بدلا من 6.5، بصل أبيض 4.25 بدلا من 5 جنيهات أمس، فلفل أخضر 12.5 بدلا من 15، وتراجع سعر الفاصوليا ليسجل اليوم 20 جنيها بدلا من 30 أمس، وتراجع سعر البسلة الخضراء يسجل 8 جنيهات بدلا من 8.5 أمس، وتراجع سعر الليمون لـ12 جنيها بدلا من 15 أمس.

أما مجموعة الفاكهة:

استقر سعر الموز عند 10 جنيهات منذ الأمس وتراجع سعر التفاح الأحمر إلى 17.5 بدلا من 28 سعر الأمس، وتراجع سعر كيلو الفراولة لـ9.75 مقابل 13 والجوافة 9 جنيهات بدلا من 12.5، كنتالوب 6.75 من 8.5 واليوسفي ثابت عند 8 جنيهات.

البقوليات:

أرز أبيض ثابت عند سعر 10.75 والأرز المعبأ عند سعر 13.75 مقارنة، الفول الصحيح السائب ثابت عند 24 والفول المستورد انخفض لـ15 جنيها بدلا من 18 جنيها، بينما سجل سعر عدس بجبة 21 بدلا من 24 جنيها، واستقر العدس الاصفر عند 24، بينما تراجع سعر اللوبيا الجافة لـ21 جنيها بدلا من 22، والفاصوليا البيضاء 19 جنيها بدلا من 24 جنيها.

مجموعة السلع الغذائية:

تراجع سعر الدقيق الأبيض المعبأ إلى 12 جنيها مقارنة بـ16 سعر أمس، وزيت الذرة 32.75 بدلا من 38 جنيها، بينما سجل سعر الزيت الخليط 27 جنيها، وتراجع سعر المسلي الصناعي ليسجل 54 جنيها بدلا من 56 جنيها، بينما تراجع سعر اللبن البقري لـ15.25 بدلا من 18 جنيها أمس.

مجموعة اللحوم والدواجن والأسماك:

تراجع سعر اللحوم البقري بلدي لـ155 بدلا من 180، لحم برازيلي 85 بدلا من 105، كبدة مستورد 60 جنيها بدلا من 97 جنيها سعر أمس.

استقر سعر الدواجن البيضاء للمستهلك عند 37 للتجزئة و33 سعر الجملة، وتراجع سعر الدجاج المجمد لـ45 جنيها بدلا من 57 جنيها سعر الأمس.

واستقر سعر أسماك البلطي عند 33 جنيها، البوري تراجع لـ65 مقابل 82 جنيها، الفيليه البلطي تراجع لـ89 جنيها مقابل 97 أمس.