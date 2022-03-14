الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تستضيف الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامى

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري" إبراهيم بوغالي، اختيار بلاده لاحتضان الدورة الـ17 المقبلة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك الإعلان، خلال كلمته، اليوم الإثنين، في ختام أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية للاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد بالجزائر على مدار يومين.
وقال بوغالي: "أسجل بكل فخر و اعتزاز اختيار الجزائر بالإجماع لاحتضان المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مؤكدا أن بلاده سوف تستثمر كل الطاقات ليكون هذا الحدث مميزا، ويشكل إضافة نوعية لعمل المنظمة من أجل إعلاء كلمة الإسلام، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عملا بالتعاليم التي نص عليها الدين الحنيف.
يذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتكون من برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة وتأسس عام 1999، وكان أول أمين عام للبرلمان هو الدبلوماسي المصري إبراهيم أحمد عوف، الذي عمل في الفترة من عام 2000 حتى عام  2008.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

إحالة أوراق المتهمين بقتل عريس الدلنجات للمفتي لأخذ الرئ الشرعي في إعدامهم

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

الجزائر تستضيف الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع