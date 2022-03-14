الجزائر تستضيف الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامى

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري" إبراهيم بوغالي، اختيار بلاده لاحتضان الدورة الـ17 المقبلة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك الإعلان، خلال كلمته، اليوم الإثنين، في ختام أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية للاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد بالجزائر على مدار يومين.

وقال بوغالي: "أسجل بكل فخر و اعتزاز اختيار الجزائر بالإجماع لاحتضان المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مؤكدا أن بلاده سوف تستثمر كل الطاقات ليكون هذا الحدث مميزا، ويشكل إضافة نوعية لعمل المنظمة من أجل إعلاء كلمة الإسلام، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عملا بالتعاليم التي نص عليها الدين الحنيف.

يذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتكون من برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة وتأسس عام 1999، وكان أول أمين عام للبرلمان هو الدبلوماسي المصري إبراهيم أحمد عوف، الذي عمل في الفترة من عام 2000 حتى عام 2008.