البرهان يوجه بتذليل عقبات الجالية السودانية في الإمارات

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمقر إقامته بفندق قصر المؤتمرات بأبوظبي اليوم، وفد الجالية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الدكتور جبريل إبراهيم، وزير الخارجية المكلف على الصادق.

وأكد البرهان، بحسب وكالة الأنباء السودانية، حرص الحكومة واهتمامها بقضايا الجاليات السودانية في دول المهجر، مشيدًا بدور ومساهمات المغتربين السودانيين في رفد اقتصاد البلاد.

وقدم رئيس مجلس السيادة شرحًا مفصلًا عن الأوضاع الراهنة في السودان والمساعي المبذولة لتحقيق التوافق الوطني بما يسهم في تعزيز واستقرار الفترة الانتقالية.

ووجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الوزراء المرافقين له، بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الجالية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح رئيس الجالية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور الأمين جعفر أحمد طه، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه الجالية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضاف أن الوزراء المرافقين لرئيس مجلس السيادة تعهدوا بالتواصل مع المغتربين عبر أجسام الجالية لبحث القضايا التي تهم المغتربين حتى يتمكنوا من الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوفد يمثل مكونات الجالية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف رئيس الجالية السودانية بالإمارات لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمفيد والثمر.

وفي وقت سابق، أشاد البرهان، خلال زيارته لجناح السودان بالمعرض، بجهد القائمين لإبراز وجه السودان المشرق وعكس الإمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها السودان.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي عنوانُ لنهضة ونمو دولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبتها للتطورات الحديثة في العالم.

وأعلن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن دعم الحكومة والشعب السوداني جناح السودان بالمعرض حتى يحقق المعرض الأهداف المنشودة، مشيدًا بقدرات الشباب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار.

وتعرف رئيس مجلس السيادة خلال طوافه بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعرض على تاريخ وإرث الشعب الإماراتي ومراحل النمو والنهضة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب القائم بأعمال السفارة السودانية بأبوظبي، السفير أحمد عبدالرحمن بزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له لجناح السودان بالمعرض.