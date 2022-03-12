السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة شقيقين قتلا صاحب معرض بالدقهلية لمايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل جلسة محاكمة شقيقين وعامل بقرية ميت الكرماء مركز طلخا، لجلسة مايو المقبل، لقيامهم بقتل صاحب معرض للخلاف على متر أرض بين الحدود الفاصلة لمعرض المجني عليه وأرض أسرة المتهمين، وما إن علم بها الشقيقان المتهمان الأول والثاني وهما في دولة إيطاليا قررا النزول لمصر وقتل المجني عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبدالباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل‎.

ترجع أحداث القضية إلى 3 يوليو  2021 عندما قام م ٠ ح ٠ م ٠أ 35 سنة  عامل عادى ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقة  ح ٠ ح وشهرته ح 37 سنة  عامل ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بذات العنوان وآخر ش ٠ ح ٠ أ 36 سنة  عامل عادى ومقيم  بمدينة طلخا عقد المتهمون الثلاثة العزم على قتل المجنى عليه م ٠ أ ٠ ع 39 سنة  صاحب معرض بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدًا مع سبق الإصرار المصمم بأن بيت المتهمان الأول والثانى النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه لما استكان في قلبيهما وما أغواه لهما الشيطان واتفقت واتجهت آلية إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث بأن أعد المتهمان الأول والثاني لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين أبيضين مطواة وسكينًا، وما إن أبصرا المجنى عليه أثناء إجراء مسئولي  الجمعية الزراعية بالقرية بناء على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من الذود بنفسه والنجاة بحياته وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشلّا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

محكمة جنايات المنصورة محاكمة شقيقين مركز طلخ قتل صاحب معرض

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