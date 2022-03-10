نشرة الحوادث المسائية.. مصرع لص سقط من الخامس بعد سرقة شقة جاره بأكتوبر

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم الخميس، والتي حازت اهتمام الكثير من القراء.

ويقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

مصرع لص سقط من الخامس بعد سرقة شقة جاره بأكتوبر

لقى لص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس في أكتوبر، بعد سرقة شقة جاره الذي يقطن أسفل منه بالطابق الرابع، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وإلى جواره المسروقات داخل جوال.

البداية عندما تلقت غرفة نجدة الجيزة بلاغا بسقوط شاب فى العقد الثالث من العمر، من أعلى العقار الذي يقطن به، وعثر إلى جوار جثته على حبل وجانش حديد، استخدمهما في النزول من الطابق الخامس محل سكنه عن طريق شباك خلفي للعقار، قاصدًا شقة جاره الذي يسكن في الطابق الرابع، مستغلا سفره.

https://www.dostor.org/3739174



قاتل أمه بالسلام : «خنقتها بإيشارب وخفيت جثتها تحت السرير»



أدلى المتهم بقتل والدته في منطقة السلام، اليوم الخميس، باعترافات تفصيلية، أمام مباحث القاهرة، عقب مشادة كلامية بينهما .

وقال المتهم أنه خنقها بـ«إيشارب» وتخلص بحفر قبر لها، وعن يوم الواقعة، اعترف بأنه كان يجلس مع والدته، ويتحدثا سويا،ثم وقعت مشادة كلامية بينهما، فوضع يده على فمها بسبب صراخها، ما اضطره لجلب إيشارب خاص بها، وخنقها، ولم يشعر حتى وفاتها.



https://www.dostor.org/3739116

تأجيل استئناف دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور لـ6 أبريل





أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، استئناف حكم أول درجة في دعوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 6 أبريل للحكم.



https://www.dostor.org/3739125

