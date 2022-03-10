الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استئناف دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور لـ6 أبريل

الخطيب
الخطيب

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، استئناف حكم أول درجة في دعوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 6 أبريل للحكم.

كانت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 2021، ذكرت أن المستشار مرتضى منصور؛ سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى النادي الأهلي الزمالك مواقع التواصل الإجتماع

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