الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاتل أمه بالسلام : «خنقتها بإيشارب وخفيت جثتها تحت السرير»

متهم
متهم

أدلى المتهم بقتل والدته في منطقة السلام، اليوم الخميس، باعترافات تفصيلية، أمام مباحث القاهرة، عقب مشادة كلامية بينهما .

 

وقال المتهم أنه خنقها بـ«إيشارب» وتخلص بحفر قبر لها، وعن يوم الواقعة، اعترف بأنه كان يجلس مع والدته، ويتحدثا سويا،ثم وقعت مشادة كلامية بينهما، فوضع يده على فمها بسبب صراخها، ما اضطره لجلب إيشارب خاص بها، وخنقها، ولم يشعر حتى وفاتها.


وتابع: وضعت الجثة في جوال، واتصلت بأحد الأصدقاء؛ فأخبرته أننى تخلصت من والدتى، ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة خنقها،، قائلا: «خنقتها وحطتها في شوال تحت سرير لمدة 3 أيام، ولما أختي لقت أمها مش موجودة راحت عملت محضر تغيب الأم، وشكت في، وبعدها ريحة الجثة طلعت من الشقة، ولما جاء رجال المباحث؛ اكتشفوا الحقيقة».

الـ مباحث القاهرة اعترافات تفصيلية منطقة السلام إيشارب مشادة كلامية

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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