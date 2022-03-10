الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع لص سقط من الخامس بعد سرقة شقة جاره بأكتوبر

جثة
جثة

لقى لص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس في أكتوبر، بعد سرقة شقة جاره الذي يقطن أسفل منه بالطابق الرابع، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وإلى جواره المسروقات داخل جوال.

 

البداية عندما تلقت غرفة نجدة الجيزة بلاغا بسقوط شاب فى العقد الثالث من العمر، من أعلى العقار الذي يقطن به، وعثر إلى جوار جثته على حبل وجانش حديد، استخدمهما في النزول من الطابق الخامس محل سكنه عن طريق شباك خلفي للعقار، قاصدًا شقة جاره الذي يسكن في الطابق الرابع، مستغلا سفره.

 

وكشفت التحريات أن المتوفي تمكن من الدخول وجمع بعض المسروقات ووضعها داخل جوال، وأثناء صعوده إلى أعلى تمزق الحبل وسقط جثة هامدة، وتم العثور على المسروقات والأدوات المستخدمة في السرقة، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة، بناء على تعليمات النيابة العامة.

الجيزة مصرع أكتوبر سرقة جاره غرفة النيابة وضعه سقوط الادوات توفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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