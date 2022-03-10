الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جيش الصين: لن نتسامح إزاء الأعمال المرتبطة بما يسمى «استقلال تايوان»

جيش الصين
جيش الصين

أكد الجيش الصيني أنه لن يتسامح أبدًا مع الأفعال الانفصالية لما يُسمى بـ"استقلال تايوان" وتدخل القوى الخارجية.

وقال المتحدث باسم وفد جيش التحرير الصيني وقوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية وو تشيان، خلال أعمال الدورة الخامسة للمجلس الصيني الـ13 لنواب الشعب حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، اليوم الخميس، إن المناورات وأنشطة التدريب ذات الصلة لجيش التحرير الصيني لا تستهدف بأي شكل من الأشكال أبناء تايوان، وإنما تستهدف الأنشطة الانفصالية لما يُسمى بـ"استقلال تايوان" وتدخل القوى الخارجية.

وأشار إلى أن الأنشطة الانفصالية لسلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني، والتواطؤ مع قوى خارجية هي السبب الجذري للتوتر والاضطراب الحاليين في مضيق تايوان، مؤكدًا أن مسألة تايوان شأن داخلي للصين بحت ولا يقبل أي تدخل خارجي.

وأكد المتحدث، أنه كلما لوّحت الولايات المتحدة واليابان بشأن مسألة تايوان، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.

الجيش الصيني استقلال تايوان بكين تايوان الصين

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