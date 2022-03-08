مسئول نيجيرى: لابد من الاستفادة بتجربة مصر الرائدة فى تشغيل المركبات عن طريق الغاز

قال" رؤوف أريجبيسولا “ وزير الداخلية النيجيري ، إن نيجيريا يمكن أن تتعلم من مصر كيفية تشغيل المركبات التجارية بالغاز مشيدا بتجربة مصر الرائدة في تشغيل المركبات عن طريق الغاز وفقا لما نقلته صحيفة” ذا كابل "النيجيرية.

وتحدث أجبيسولا أمس الاثنين ، في الذكرى الستين لميلاد وإطلاق كتاب ليونس أكينتوند ، المفوض السابق للأعمال والنقل في ولاية أويو والكتاب بعنوان "أبعاد فقر الطاقة وكهرباء الريف في نيجيريا".

في خطابه بعنوان "حان وقت انتقال الطاقة" ، قال أريجبيسولا : إنه بينما يركز العالم على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ، لا تزال نيجيريا تنفق تريليونات الدولارات على الدعم.

ووفقا له ، إذا تم تحويل مركبات النقل العام في البلاد إلى محركات تعمل بالغاز ، فسيكون النقل أرخص وسيوفر ذلك على الحكومة الكثير من المال.

وقال: يمكننا أن نتعلم من مصر حيث تعمل سياراتها التجارية ، وخاصة سيارات الأجرة ، بالغاز وهذه هي سيارات بيجو ورينو القديمة التي لم تعد مستخدمة في نيجيريا وأجزاء أخرى من العالم ، ولكن تم تحويلها لاستخدام الغاز ولا تزال تستخدم بسبب صيانتها جيدًا.

وكانت مصر قد أعلنت ، في يناير 2021 ، عن خطط لمزيد من السيارات التي تعمل بالغاز ، بما في ذلك مخطط البنك المركزي المصري لتقديم قروض لتحويل السيارات.

وفي حديثه عن الترويج لاستخدام المركبات التي تعمل بالغاز في نيجيريا ، قال أجبيسولا إن قلق العالم بشأن وقف استخدام الطاقات التي تستنفد طبقة الأوزون لم يظهر بعد في نيجيريا بسبب "إدماننا للوقود البترولي الرخيص".

وتابع: "هناك 11.8 مليون مركبة على الطرق النيجيرية ، وفقًا لمكتب الإحصاء النيجيري و تتطلب هذه المركبات يوميًا 72 مليون لتر من البنزين لتشغيلها. على الرغم من أن استخدام الطاقة ضروري ، إلا أنه يأتي مع تحدياته الخاصة المتمثلة في أن بعض مصادر الطاقة غير متجددة ، أي أنها بمجرد استخدامها تختفي إلى الأبد ، مقارنة بالطاقة المستمدة من الشمس والرياح والمنتجات الزراعية ، وهي طاقة متجددة ويبدو أنها لا تنضب.

واختتم: "على سبيل المثال ، نفط نيجيريا في أحشاء الأرض مورد محدود و أفضل ما يمكننا فعله هو اكتشاف ما هو موجود بالفعل وبمجرد الانتهاء منه ، لن يكون هناك ميراث للجيل القادم. لذلك فإن الأرض فقيرة.