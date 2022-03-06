المستشار الألمانى يحضر حفلًا تضامنيًا مع أوكرانيا

أقامت دار الأوبرا العامة في العاصمة الألمانية برلين حفلا للإعراب عن معارضة الحرب على أوكرانيا، وحضر الحفل المستشار أولاف شولتس.

وبدأ الحفل، ظهر اليوم الأحد، بدقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الصراع والأشخاص الذين يعانون بسببه.

وقال قائد الأوركسترا دانيل بارنبويم: "من المرجح أنني لست الوحيد الذي كان يعتقد أن الحرب العالمية الثانية كانت آخر حرب في أوروبا".

وأضاف «بارنبويم» أن الجميع تأثر بشجاعة وعزم الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم وحريتهم باستبسال في مواجهة الغزو الوحشي لقوة متفوقة، "لكن الأمر أكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يدافعون "عن حريتنا أيضا".

وإلى جانب شولتس، حضر الحفل أيضا وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، ووزير المالية كريستيان ليندنر، ورئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وتضمن برنامج الحفل عزف السلام الوطني لأوكرانيا، وعزف سيموفنيات لشوبرت وبيتهوفن، ومن المنتظر تخصيص إيرادات الحفل للصندوق الإنساني لأوكرانيا التابع للأمم المتحدة.

وتحدث بارنبويم في بداية الحفل عن جديه المنحدرين من بيلاروسيا وأوكرانيا: " فقد فرا إلى الأرجنتين في بداية القرن العشرين من المذابح المعادية للسامية"، وقال إنه لم يكن يحلم- كغالبية الناس في أوروبا على الأرجح- أن من الممكن أن يكون هناك مثل هذا الصراع بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بارنبويم أنه يريد أن يحذر "من أن نقع في فخ وضع كل الروسيات والروس تحت الاشتباه العام، فالثقافة الروسية لا تشبه السياسة الروسية".