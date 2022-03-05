مندوب الهند بالأمم المتحدة: نهتم بضمان سلامة وأمن المنشآت النووية الأوكرانية

أعلن مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "تى . إس تيرومورتي"، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بمسألة ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، بعد ما تردد من تقارير عن الحريق الذي نشب بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.



جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الهندي خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة بالقرب من المحطة النووية الأوكرانية، حيث أعرب عن قلقه بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا.



ودعا المندوب الهندي إلى وقف فوري لأعمال العنف وإنهاء كافة العمليات العدائية، مؤكدا أن الهند تتابع بعناية التطورات المتعلقة بسلامة وأمن مفاعلات الطاقة النووية وكافة المنشآت النووية في أوكرانيا وأنها تولي اهتماما كبيرا بذلك.



وحذر من أن أي حادث يقع بهذه المنشآت ستكون له عواقب وخيمة بالنسبة للصحة العامة والبيئة، مشيرا إلى أن الهند تبحث البعد النووي للصراع.



وقال إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي الإقرار بأن هناك أزمة إنسانية ملحة في أوكرانيا تتعلق بسلامة وأمن مدنيين أبرياء من بينهم عدة آلاف من الرعايا الهنود.



وأعرب المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة عن تأييده للمسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تؤدى الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا إلى إقامة ممر إنساني آمن فوراً.