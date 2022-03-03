الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متى يتم الاحتفال بعيد الأم 2022 في مصر والدول العربية ؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث العديد من الأشخاص حول التاريخ الصحيح الذي يحتفل به المصريون بعيد الأم وفيه يتم تقديم الهدايا المختلفة للأم، وإذا نظرنا لدور الوطن العربي نجد أن هناك اختلاف ما بين الدول العربية في تحديد اليوم الخاص بالاحتفال بالأم.

موعد الاحتفال بعيد الأم فى مصر

وفي مصر يتم الاحتفال بعيد الأم 2022 يوم 21 مارس الجاري، ويرجع سر الاحتفال بعدما نادى الكاتب الصحفي علي أمين بضرورة وجود يوم لتقديم الشكر لمجهود الأم في حياة أبنائها ويأتي 21 مارس 1956 هو أول سنة يتم الاحتفال بهذا العيد إلى يومنا هذا.

وهناك أكثر من 17 دولة عربية تحتفل بيوم عيد الأم مثل مصر وهناك من يختلف، أما في الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا يتم الاحتفال به في شهر مايو.

وفي هذا اليوم يتم التخطيط لشراء هدية للأم ما بين هدايا أجهزة كهربائية وشخصية، وإدخار أموال وأدوات مطبخ ملابس، وأحذية، وعطور وغيرها من الهدايا المختلفة وأيضًا المشغولات الذهبية.

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وتحتفل دولة سلوفينيا بعيد الأم يوم 25 مارس من كل عام أما جورجيا يتم الاحتفال به في 3 مارس، والنرويج تحتفل به في شهر فبراير.

أصل الاحتفال بعيد الأم من الفراعنة 

يعود تاريخ الاحتفال بيوم عيد الأم إلى 21 مارس زمن الفراعنة حيث أنهم يحترمون النساء كثيرًا ويتضح من الرسوم في معابدهم كيف احتفلوا بالنساء وبشكل أكثر تحديدًا الأمهات، وتعتبر الملكة إيزيس هي رمز الأمومة في ذلك الوقت، حيث كان قدماء المصريين يصنعون قوارب مليئة بالزهور تطفو حول المدن المصرية في هذا اليوم المحدد للاحتفال وهو تقليد تابع للإغريق والرومان.

كما اهتم أمين بالموضوع بشكل خاص ليتم تطبيقه بعد طلب امرأة مقابلته في الجريدة الخاصة به وأخبرته بتربية ابنها ودفعت تكاليف تعليمه حتى أصبح طبيبًا واشترت منزل للزواج فيه ومنذ أن تزوج توقف ابنا عن زيارتها لدرجة أنها تمت إصابتها بمرض نفسي ولم تجد من يسأل عليها.

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