الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«من غير تفكير كتير».. أفكار بسيطة لهدايا عيد الأم 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نستعرض لكم فى هذا التقرير أفكار هدايا عيد الأم 2022، حيث يعد فن اختيار الهدايا ليس بالأمر اليسير خاصة إذا كانت موجهة لشخصية في حجم وقيمة الأم، وقبل أيام قليلة من موعد عيد الأم، يسعى كل ابن للتدقيق في اختياراته للهدايا القيمة.    

أفكار هدايا عيد الأم 2022 

«الدستور» يرصد في السطور التالية عددًا من النصائح الهامة تساعد في اختيار الهدية.

باقة من الزهور:

تعتبر الزهور والورود من أفضل الهدايا التي تعبر عن مدى حبك للغير، حيث يمكنك صنع بوكية من الورد بالإضافة إلى كارت معايدة مدون علية بعضًا من الكلمات التي توصف مدى حبك للأم.

كوبونات شراء:

لا أحد يكره التسوق، فيمكن تقديم كوبونات شراء لأحد المتاجر حيث يعتبر وسيلة سهلة للحصول على راحة البال والتخلص من عناء البحث والشراء.

المشغولات الذهبية:

للذهب بريق في عيون النساء، لذا فتقديم المجوهرات كهدية لعيد الأم فكرة جيدة، كما يمكنك نقش الأسامي والأحرف على القلادات والخواتم لجعلها مميزة،

الملابس:

تعد الملابس من الهدايا المناسبة لتقديمها بعيد الأم، سواء كانت خروج او ملابس خاصة بالمنزل، فشراء الملابس والأحذية له سحر خاص بالنسبة للنساء.

حقائب نسائية:

تميل النساء عادة للحقائب، فهي من الأمور التي تشغل بال الكثير منهن، لذا فيمكن تقديم حقيبة نسائية في الوفاء بالغرض وجعلها هدية لا تنسى.

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مستلزمات المطبخ:

يعتبر المطبخ مملكة النساء في المنزل، فدائمًا ما تسعى الأمهات لشراء كل ما هو يتعلق بمملكتها الخاصة، لذا يمكن تقديم الأواني أو أجهزة المطبخ فكرة جيدة ورائعة للتعبير عن مدى حبك لـ"ست الحبايب".

 

رحلة عمرة:

يعد تقديم هدية رحلة عمرة لـ"ست الحبايب" من أعظم الهدايا في عيد الأم، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة لها خلال هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا وسلالته المختلفة.

 

تليفون محمول:

يحتاج تقديم الهدايا إلى فن في البحث وكيفية أن تكون مناسبة للشخص المقدم له، ويمكن للتليفون المحمول أن يفي بالغرض  خاصة مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم.

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