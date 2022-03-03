الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعرف على أفضل رسائل تهنئة عيد الأم 2022.. اختار من بينها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نستعرض لكم فى هذا التقرير أفضل رسائل تهنئة عيد الأم 2022، على الرغم من أن يوم واحد لا يكفي للاحتفال بالأم إلا أن الاحتفال به في حد ذاته لافتة طيبة وتم تحديد يوم 21 مارس هو يوم الاحتفال بالأم في مصر، وفيه يتم تقديم الهدايا والرسائل النصية التى يمكن إرسالها للأم في هذا اليوم، وفي هذه السطور نرصد بعض الرسائل التى من شأنها تهنئة الأم بعيدها فاختار منها لهذا اليوم.

 أفضل رسائل تهنئة عيد الأم 2022

  • كل عام يا أمي وأنتى الجنة التى نعيش فيها ومن أجله وكل عام وأنتي سعادتي وراحتي وأماني وكل عام وأنت أعظم أم في العالم.
  • كل عام يا أمي وأنتي الكنز الحقيقي في حياتي والحب الذي لا يعوض، فاللهم أحفظ كل الأمهات ودمهم نعمة على ابنائهم.
  • بكل الحب والشوق في العالم أخبرك أننى أحبك، وأتمنى دومًا رضاكي والأمان والهناء لا أشعر بهم إلا معك.
  • يا أمي يا جنتي يا مهجتي يا وردة فؤادي كل عام وأنتى سعيدة وجميلة.
  • يا أمي كل عام وأنتي بخير، متعكي الله بالصحة والعافية وجعلك دومًا سراجنا المنير وقلبنا العطوف ونور طريقنا دعواتك تُضيء العالم كله خير وبركة، كلماتك تنزل السكينه علينا ورضاكي جنة نحيا فيها.
  • من أجلك يا أمي أود أن أقف كل أزهار العالم لأعطر يداك التي دائمًا ممدودة بالحب والعطر والخير، من أجلك أود أن أصرخ بالحب ليعلم كل الناس أنك حب العمر ونبض القلب.
  • كل عام يا أمي وأنتي الخير والعطاء والسعادة والرضا والهناء.
  • كل عام وأنتي جنتي وسعادتي وحياتي.
  • يا سند العمر، يا كل ما في القلب من حب، يا أجمل أم في العالم يا أمي.
  • يا أمي أعلمي أنك تسيري في وريدي وعيدك عيدي، كل عام وأنتي بخير.

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تناولنا فى هذا التقرير أفضل رسائل تهنئة عيد الأم 2022، وكل عام وجميع الأمهات فى مصر والوطن العربي بخير وسلام.

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التنمية بأثر رجعى

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