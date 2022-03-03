الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة مارس 2022

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أصبح رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة مارس 2022، عنوانًا اساسيًا علي محرك البحث جوجل، نتيجة لبحث العديد من المواطنيين عن طريقة للاستعلام عن معرفة أسماء المقبولين ضمن برنامج تكافل وكرامة ٢٠٢٢ بالرقم القومي،  وهو البرنامج الذي يقدمةً قطاع الشئون الاجتماعية ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي لبعض الفئات المستحقة من برنامج وكرامة. 

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة مارس 2022

وتستعرض "الدستور"  الخطوات الخاصة برابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة مارس 2022

معرفة أسماء المقبولين في برنامج وذلك من خلال هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة مارس 2022

لذلك يجب علي من يرغب في الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة يتبع الخطوات الأتية:

أولًا: الدخول علي الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام وتقديم الشكاوي. هنا https://tk.moss.gov.eg

ثانيًا: سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع الاستعلام وتقديم الشكاوى.

ثالثًا: يجب إدخال الرقم القومي الخاص بمن يرغب في الاستعلام عن اسمه، وما إذا كان تم قبوله أو رفضه في المكان المخصص له.

رابعًا: بعد إدخال الرقم القومي يجب الضغط بعدها على أيقونة باسم "استعلام " موجودة باللون الأزرق.

خامسًا: سوف يظهر بعد ذلك نتيجة القبول أو الرفض في برنامج تكافل وكرامة.

سادسًا: شوف تظهر أيضًا كافة البيانات الخاصة بالمواطن.

سابعًا: سوف يتم ظهور الحالة الخاصة بالبطاقة في حال إذا كانت موقوفة أو متجمدة. 

ثامنًا: معرفة سبب وقوف أو تجميد البطاقة، كذلك في حالة سريان البطاقة سوف يتم توضيح المبلغ الذي يستحقه المستفيد الذي تقدم بطلب انضمام لبرنامج تكافل وكرامة. 

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة مارس 2022 الأسماء الجدد في تكافل وكرامة قطاع الشئون الاجتماعية الرقم القومى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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