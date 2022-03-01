الرئيس الأوكراني يشكر دوق ودوقة كامبريدج لمساندة بلاده

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، بالشكر والتقدير لدوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، على مساندة أوكرانيا والوقوف بجوار الشعب الأوكراني ضد العملية العسكرية الروسي.

وكتب الرئيس الأوكراني عبر حسابه على تويتر، "أنا وأولينا ممتنون لدوق ودوقة كامبريدج، أنه فى هذا الوقت الحاسم، عندما تعارض أوكرانيا بشجاعة الغزو الروسى، يقفان إلى جانب بلدنا ويدعمان مواطنينا الشجعان، حسن النية ينتصر".

وأثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في أوكرانيا، والذي جاء بعد أشهر من التوتر والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تجنب حرب، موجة من الإدانات الدولية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا في أوكرانيا الآن.

وقال جوتيريش، «الرئيس بوتين باسم الإنسانية أعيدوا قواتكم إلى روسيا. هذه أتعس لحظة في ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة».

و تثير الأزمة في أوكرانيا مخاوف من نزاع سيكون الأخطر في أوروبا منذ 1945. وحذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد من أن التدخل الروسي قد يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة: «ندين بشدة هجوم روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا. في هذه الساعات العصيبة القاتمة نتضامن مع أوكرانيا ونسائها ورجالها وأطفالها الأبرياء في وجه هذا الهجوم غير المبرر، متعهدين بمحاسبة الكرملين».

وحذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، من أن الدول الغربية، ستفرض عقوبات هائلة، تستهدف الاقتصاد الروسي، واصفاً الرئيس الروسي بوتين، بأنه «ديكتاتور».

وقال جونسون في كلمة متلفزة للبريطانيين: «دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وأخيراً عسكرياً، يُفترض أن ينتهي مشروع بوتين الوحشي والهمجي بالفشل».