«الصحة»: حزمة من التدخلات للحد من الزيادة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إننا نواجه خطورة الزيادة السكانية فهي مسألة بقاء واستدامة للموارد الموجودة بالدولة.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الإثنين، أنه سيتم عمل حزمة من التدخلات للحد من الزيادة السكانية، كلها تصب في مصلحة شيئين، أولهما ضبط النمو السكاني، والآخر الارتقاء بخصائص الزيادة السكانية، سواء أكان تعليم أو صحة أو تمكين اقتصادي للمرأة أو رعاية طبية متميزة أو صحة إنجابية.

أوضح أنه سيطبق نظام حوافز للسيدات اللاتي ينجبن طفلين، فسيكون لهن حسابا بنكيا مالي شمولي، يستطعن من خلاله الحصول على المال بعد عمر الـ45 عامًا، وهو أمر يطبق لأول مرة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تمكينا اقتصاديا للمرأة وتدريبها ليكون لها دخلا ثابتا.

وأفاد بأن التمكين الاقتصادي والتدريب للمرأة سيشارك فيه كل جهات الدولة المختصة، وسيكون هناك نقلة نوعية كبيرة للمرأة التي ستحدد نسلها في الفترة القادمة.