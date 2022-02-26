دولة لا تعرف الراحة.. المرحلة الثانية من «حياة كريمة» أول يوليو المقبل

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع المحافظين، عبر «الفيديو كونفرانس» من مقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من قيادات الوزارة، أمس، لمتابعة تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عددًا من الملفات، على رأسها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن.

كما بحث الاجتماع تعزيز التنسيق بين المحافظات وإدارة المساحة العسكرية بشأن منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذلك ملف التصالح فى مخالفات البناء، وآخر المستجدات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضى الزراعية

شدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل القرى والمدن والمراكز، ومنع أى تعديات جديدة فى المهد وإزالتها فورًا.

وأشار إلى أهمية التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون فى هذا الملف، خاصة فى ظل المتابعة الدورية من القيادة السياسية. وشهد اللقاء إعلان المحافظين عن تشكيل اللجان التى أصدر رئيس الوزراء قرارًا رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيلها؛ لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير، والتى تنقسم إلى ٤ لجان: «مركزية، وعلى مستوى المحافظة، وعلى مستوى المركز، وعلى مستوى القرية».

وشدد «شعراوى» على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية فى نطاق كل منها والتصدى لأى حالة تعد عليها ومنعها فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

كما عُرض تقرير خاص حول المتغيرات المكانية بجميع المحافظات، الذى يتضمن إجمالى المتغيرات وجهود المحافظات فى التعامل معها.

وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية لسرعة التعامل مع أى متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة.

كما وجه الوزير المحافظين بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضى الزراعية وما جرى إزالته والمتبقى، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم.

إجراءات وآليات محددة لحل مشكلات المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات

فيما يخص آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتابع أولًا بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات، وكذلك ملف التصالح لإزالة التعديات والعقبات التى تواجه هذا الملف الذى يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى.

وقال إن الحكومة تعمل على وضع إجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين، التى ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات. وشهد اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها المحافظات فيما يخص أعداد طلبات التصالح التى تم فحصها، من إجمالى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون للمحافظات، الذى بلغ حوالى ٢.٨ مليون طلب، وكذلك أعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة.

تجهيز الأراضى المطلوبة للمشروعات الجديدة ضمن «تطوير الريف المصرى»

بشأن مبادرة «حياة كريمة»، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بسرعة متابعة وجودة تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية المخططة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، والمتمثلة فى مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء بإجمالى ٥٢٣ مشروعًا.

وشدد الوزير على أهمية الانتهاء من تسليم وإجراءات تخصيص ما تبقى من أراضٍ لمشروعات المرحلة الأولى، التى حققت فيها الإدارة المحلية إنجازات، تمثلت فى توفير ٩٨٪ من الأراضى المطلوبة بحوالى ٥ آلاف قطعة، ولا يتبقى سوى تسليم حوالى ٤٧ قطعة جرى طلبها مؤخرًا من بعض الجهات المركزية كالتضامن الاجتماعى والصحة.

واستعرض «شعراوى» مع المحافظين الترتيبات المتعلقة باستعدادات المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»، التى تستهدف ٥٢ مركزًا جديدًا يبدأ العمل فيها أول يوليو ٢٠٢٢.

وأشار إلى ضرورة البدء فورًا فى تجهيز الأراضى المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع الجهات المختلفة؛ لوضع خطط تنمية متكاملة لكل مركز، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة؛ لضمان متابعة هذه الإجراءات والاستمرار فى إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى مراحل التخطيط والتنفيذ.

كما وجه وزير التنمية المحلية بالبدء فى حصر العاملين بالوحدات القروية التى ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية الجديد تمهيدًا لتنفيذ برنامج تدريبى متقدم لهم خلال الأسابيع المقبلة.

ووجه المحافظين أيضًا بالاستمرار فى المتابعة اليومية لمعدلات العمل والتنفيذ فى مشروعات «حياة كريمة» الجارى تنفيذها فى محافظات المرحلة الأولى، والتدخل الفورى لإزالة أى معوقات أو تحديات والالتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية التى تضم الجهات المعنية ومسئولى التنفيذ وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل.