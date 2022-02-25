تشريح جثة سوداني عثر على جثته داخل شقته في بولاق الدكرور

نقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جثة شخص سوداني للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تشريح الجثة عقب ندب خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص سوداني الجنسية داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى حسن عبدالرحمن سرور، 45 سنة، ويحمل جنسية دولة السودان.

وبالفحص تبين وجود إصابة في الرأس، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.