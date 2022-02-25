الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة سوداني عثر على جثته داخل شقته في بولاق الدكرور

جثة
جثة

نقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جثة شخص سوداني للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تشريح الجثة عقب ندب خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص سوداني الجنسية داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى حسن عبدالرحمن سرور، 45 سنة، ويحمل جنسية دولة السودان.

 وبالفحص تبين وجود إصابة في الرأس، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

استمرار الطقس المتقلب وهطول الأمطار على عروس البحر المتوسط

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

«وول ستريت»: رئيس استخبارات ألمانيا عَلِق في أوكرانيا بعد الغزو الروسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا